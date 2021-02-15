Омск, , 09:38 — REGNUM В Омске работы по уборке снега, по заверению городских властей, ведутся интенсивно, однако дорожникам не хватает имеющейся техники. Мэр Омска Оксана Фадина предлагает добавить на уборку города от снега 43 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в мэрии.

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Фадина намерена предложить депутатам Омского горcовета принять соответствующую поправку к бюджету.

За прошедшие выходные (13−14 февраля) в Омске помимо магистралей привели в порядок более 190 остановок общественного транспорта, 300 пешеходных переходов. На снежные свалки вывезли свыше 11 тысяч кубометров снега.

По словам мэра Омска, в первую очередь дополнительные средства решено направить на аренду дополнительной современной дорожной техники — 60 самосвалов, 26 автогрейдеров и 22 снегопогрузчиков. Также к вывозу снега планируют привлечь подрядные организации, имеющие необходимую технику. Планируется закупка 500 тонн противогололедных реагентов. ⠀

«Поставщиков и подрядчиков на оказание услуг мы определим оперативно, через электронный магазин. Таким образом, в кратчайшие сроки все наши дорожники будут технически усилены», — отметила Фадина.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снег и ураган ожидаются на Сахалине.

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