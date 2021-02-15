Москва, , 09:38 — REGNUM Самые лучшие фильмы о любви — «Любовь и голуби» (13%), «Титаник» (10%) и «Красотка» (3%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Также гражданам нравятся такие романтические фильмы как «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба» (по 3%), «Унесенные ветром», «Москва слезам не верит» (по 2%), «Ромео и Джульетта», «Спеши любить», «Служебный роман» и «Девчата» (по 1%).

Не смотрят фильмы о любви 3% граждан. Почти половина участников опроса (45%) назвали другие кинофильмы о любви: «Вам и не снилось, «Весна на заречной улице», «Вокзал для двоих», «Не могу сказать «прощай» и т.д.

Опрошены 26−29 января 2021 года 1600 граждан России старше 18 лет в 382 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимную любовь испытывают 74% жителей России, к другим людям — 83%.

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