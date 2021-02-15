Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM В Свердловскую область снова вернутся морозы. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России.

С 17 февраля 2021 года температура воздуха опустится до минус 21 градуса по Цельсию в некоторых частях региона днём. В ночь с 17 на 18 февраля ожидается минус 28 градусов по Цельсию.

Ночью морозы усилятся до минус 37 градусов. Похолодание ожидается уже 15 февраля — к ночи температура опустится до минус 22 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей региона предупредили о гололёде.

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