Чебоксары, 15 февраля 2021, 09:35 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 февраля, заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.
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Открывая заседание, руководитель республики оценил ситуацию с коронавирусом.
По его словам, сохранить «положительный тренд» поможет только «неукоснительное соблюдение» санитарно-эпидемических требований — в частности, соблюдение масочного режима и безопасной дистанции, дезинфекция рук, обработка и проветривание помещений.
По данным оперативного штаба России, с начала пандемии в Чувашии подтверждено 20 594 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 66. Напомним, на 25 января за сутки выявлено 102 носителя коронавируса, с тех пор показатель в целом снижался. Выздоровели 18 794 человека, умерли 957 пациентов с коронавирусом.
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