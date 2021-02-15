Петрозаводск, , 09:38 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки коронавирус выявили у 163 жителей, что на два человека меньше, чем днем ранее, и не зарегистрировали ни одного летального исхода. Об этом 15 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых инфицированных — 158 заболевших, из них 25 человек имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом состоянии. Вместе с тем по выздоровлении за сутки выписаны 186 человек из ранее заболевших.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 6306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2774,7 случая, по Северо-Западу — 4887,7», — отметили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 39 052 зараженных, в том числе 3667 детей. Из них 34 410 выздоровели. Умер от COVID-19 в регионе 271 житель.

Отметим, что, помимо инфицированных коронавирусом, в регионе с начала пандемии регистрируется большое число заболевших внебольничной пневмонией. Только за 14 февраля в регионе было госпитализировано с таким диагнозом 15 человек. А начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4843 пациента, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано», — отметили в оперштабе.

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