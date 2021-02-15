Новосибирск, , 10:17 — REGNUM Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации. Участников группировки задержали в Новосибирске и Томске, говорится в сообщении управления ФСБ по Новосибирской области.

Речь идёт о международной группировке «Катиба Таухид валь — Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные участвовали в финансировании террористической деятельности.

Уголовное дело возбудили по статье «Содействие террористической деятельности». По данным следствия, задержанные регулярно переводили средства для террористов на банковские карточки. После задержания их отправили под арест.

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