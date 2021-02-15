Кызыл, , 09:33 — REGNUM В Туву по ситуации на 15 февраля поступило 8472 дозы вакцины от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, первый компонент вакцины получили 4546 человек.

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В их числе 710 граждан старше 60 лет, а также 945 человек с хроническими заболеваниями. Полный курс вакцинации прошли 1430 человек.

«У получивших вакцинацию против COVID-19 тяжелых побочных реакций не наблюдалось. Остаток вакцин на 13 февраля составляет 3 902 дозы (1-го компонента)», — отметили в правительстве.

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