Гай, Оренбургская область, , 09:33 — REGNUM В Оренбургской области житель Гая отсудил у предприятия более 500 тыс. рублей за полученную на производстве травму, сообщает пресс-службе областного суда.

В сентябре 2019 года мужчина, работающий на горно-обогатительном комбинате в качестве подземного электрослесаря и подземного проходчика шахтостроительного управления, в результате несчастного случая получил тяжелую травму. Длительная нетрудоспособность и сложная операция закончились для гайчанина утратой профтрудоспособности и инвалидностью второй группы.

Суд первой инстанции взыскал с ГОКа в пользу пострадавшего работника компенсацию морального вреда и возмещение судебных расходов на общую сумму в размере 506 тыс. рублей. Комбинат оспорил это решение. Однако областной суд оставил вердикт коллег без изменения.