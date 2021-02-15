Варшава, , 09:32 — REGNUM По случаю 79-й годовщины со дня образования Армии Крайовой у памятника Польскому подпольному государству и солдатам Армии Крайовой в Варшаве прошли торжественные мероприятия с участием ветеранов, представителей парламента и местных властей. Об этом передает Polskie Radio 24.

Участники памятной акции возложили цветы к монументу. Они почтили минутой молчания всех жертв Второй Мировой войны, а также сделали ряд выступлений на тему исторического наследия Армии Крайовой.

Представитель Всемирной ассоциации солдат Армии Крайовой, профессор Веслав Высоцкий подчеркнул, что действия Армии Крайовой стали одной из самых ярких страниц польской истории.

Польская Армия Крайова — это подпольная армия, созданная 14 февраля 1942 года, действовавшая на оккупированной нацистской Германией территории Польши и боровшаяся с оккупационной администрацией. Признана одним из крупнейших партизанских движений в Европе. Самым известным военным подвигом Армии Крайовой считается Варшавское восстание, вспыхнувшее 1 августа 1944 года, когда солдаты Армии Крайовой вступили в открытый бой с войсками Германии, который длился 63 дня подряд. Нацисты подавили восстание.