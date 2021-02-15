Берлин, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 4426 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 338 987.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 116 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 65 076.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,128 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (510 522 заразившихся), Бавария (421 239) и Баден-Вюртемберг (306 184).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 6,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.