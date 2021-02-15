Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 15 февраля, поручил проработать вопрос увеличения до 100% заполняемости залов стадионов, театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что в настоящее время в регионе разрешена заполняемость стадионов — не более 50% от вместимости, театров — не более 80%, с соблюдением социальной дистанции.

«Мы уже предварительно консультировались и с Роспотребнадзором, и с оперативным штабом, решения выверенные, я их могу озвучить — предлагается с 22 февраля снять ограничения по заполняемости залов спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры, то есть разрешить продажу билетов исходя из 100%-ной заполняемости», — подчеркнул Травников.

Проект решения будет рассмотрен на заседании регионального правительства сегодня, 15 февраля.