Краснодар, , 09:27 — REGNUM Последствия снегопадов, обрушившихся на Краснодарский край 14−15 февраля, устраняют в регионе, сообщили в пресс-службе администрации края.

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Сильные снегопады прошли в ночь на 15 февраля в западных, восточных, юго-восточных, центральных, южных районах, на Черноморском побережье, а также в горном кластере города-курорта Сочи. В целом на магистралях региона работают 223 комбинированных машины, шесть автогрейдеров, 36 тракторов с плужным оборудованием, два погрузчика. В течение суток израсходовано 3453,3 тонны противогололедной смеси.

В Краснодаре, где также в ночь с 14 на 15 февраля понизилась температура и начался сильный снегопад, работает 56 снегоуборочных машин, также для расчистки магистралей привлекут спецтехнику строительных компаний — самосвалы, грейдеры, погрузчики, тракторы.

На территории Краснодарского края 15 февраля продолжает действовать экстренное предупреждение в связи с погодными условиями. Жителей просят по возможности оставаться дома и отказаться от использования личного транспорта.

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