Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Северная столица России в ближайшее время сможет не опасаться сильных морозов. К вечеру понедельника, 15 февраля, в Санкт-Петербург придет теплый атмосферный фронт, который немного «согреет» город на Неве и принесет снег. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

Солнце

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

По его словам, после морозной и относительно малооблачной ночи, когда температура воздуха в Санкт-Петербурге опускалась до минус 20,2 градуса, а по Ленинградской области и до минус 29,5 градуса, на погоду 15 февраля начнёт оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

«Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег. Усилится ветер, а температура воздуха будет активно повышаться», — рассказал специалист.

Температура воздуха в Петербурге составит −8… −10 градусов, по Ленинградской области −7… −12 градусов, местами до −13… −18 градусов. Ветер западный 5−10 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.