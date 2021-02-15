Пермь, , 09:16 — REGNUM В Перми арестован микроавтобус Mercedes-Benz. Мера принята в рамках дела о взыскании морального ущерба в пользу восьми человек, пострадавших во время ДТП, сообщает пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, компания-перевозчик выпустила на маршрут неисправный автобус. Водитель не справился с управлением в результате поломки тормозной системы, и автобус врезался в бетонное ограждение. Находившиеся в салоне пассажиры получили травмы.

Директор компании приговорен к трем годам лишения свободы условно и оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме того, на два года наложен запрет на деятельность, связанную с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок.

Пострадавшие пассажиры подавали иски с требованием о компенсации морального вреда на общую сумму более 170 тыс. рублей. Суд удовлетворил заявления.

Как оказалось, руководитель компании имеет долги перед физлицом и налоговиками на 230 тыс. рублей.

Поскольку пермяк не исполнял в добровольном порядке финансовые обязательства, то было принято решение об аресте автобуса. Предварительная стоимость транспорта составила 700 тысяч рублей. Примечательно, что при задержании транспортного средства за рулем выявлен осуждённый, которому запрещено заниматься перевозкой пассажиров.