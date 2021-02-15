Якутск, 15 февраля 2021, 09:26 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 15 февраля снял ряд действовавших коронавирусных ограничений, но сказал, что о полной победе над инфекцией говорить ещё рано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В республике ежедневно выявляют менее ста случаев заражения, эпидобстановка улучшается.
Предприятия общепита теперь могут работать в привычном формате, также разрешена деятельность фуд-кортов, банкетных залов и выставок. Но по 1 марта сохраняются обязанность носить защитные маски и социальная дистанция.
Айсен Николаев призвал не снижать темпов вакцинации от коронавируса и оперативно распределить по районам Якутии очередную партию вакцины. Всего в регион поступило более 40 тыс. доз вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 150 новых носителей коронавируса, решено снять некоторые ограничения.