Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве 15 февраля температура воздуха окажется на десять градусов ниже климатической нормы, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать восточной периферии антициклона, благодаря чему москвичей ждёт солнечная, сухая и аномально морозная погода с температурным фоном на десять градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

По информации синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха опустится до 15 градусов ниже нуля, в Московской области — до 17 градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.