Верхнеуральск, Челябинская область, , 09:14 — REGNUM Главврач Верхнеуральской районной больницы Челябинской области вернулась к работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ранее женщина была отстранена от исполнения своих обязанностей. Поводом стал конфликт внутри коллектива, в результате которого несколько хирургов написали заявления об увольнении. Однако в ходе проверки явных нарушений выявлено не было. При этом оказалось, что основная часть коллектива поддерживает главврача.

Как сообщало ИА REGNUM, о конфликте стало известно в начале февраля. Чиновникам удалось убедить медиков забрать свои заявления.

Читайте ранее в этом сюжете: В скандальной челябинской больнице не нашли нарушений