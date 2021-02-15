Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге предназначены для специалистов IT-сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса Superjob.

По результатам исследования компании, средняя зарплата для ведущего программиста и программиста «1С» составляет около 120 тыс. рублей.

Выгодные вакансии предлагают директорам проектного офиса по генподряду (от 110 тыс. рублей), ветеринарный врач вызывной службы (от 100 тыс. рублей), аналитик (до 100 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2020 года больше всего выросла зарплата у специалистов сферы здравоохранения (на 18,4%).

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