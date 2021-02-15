Москва, , 09:09 — REGNUM С 15 февраля возобновилось авиасообщение между Россией и ещё двумя государствами — Азербайджаном и Арменией.

Столичные аэропорты уже приняли первые рейсы из этих стран. В 5:48 самолёт из Баку приземлился в «Шереметьево». В 13:00 ожидается прибытие во «Внуково» первого рейса из Еревана. Кроме того, в 10:20 ожидается вылет воздушного судна из «Шереметьево» в Ереван, сообщает табло аэропортов.

Первый полёт из Москвы в Баку запланирован на 17 февраля.

Авиасообщение с этими странами было прервано из-за распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия возобновила пассажирское авиасообщение ещё с двумя странами