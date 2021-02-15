Саратов, , 09:11 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 15 февраля носителями коронавируса числятся 46 752 человека, за сутки инфицированы 222 жителя. Накануне заболели 226 человек. Выздоровели с начала пандемии 41 639 пациентов или 89,1%, за сутки — 255 человек. Всего скончался 601 житель, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявили 101 заболевшего, в Энгельсском районе — 22, 15 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди жителей старше 60 лет — 68 пациентов, 48 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 40 человек — в возрасте от 30 до 39 лет, 20 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у девяти человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 145 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,7 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 15 февраля центры «Мои документы» принимают без предварительной записи. Количество лиц для предотвращения массового скопления людей будут ограничивать. Посетить МФЦ смогут только заявители — получатели услуг.

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