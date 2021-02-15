Владикавказ, , 09:08 — REGNUM В Северной Осетии закрыта для движения Транскавказская магистраль, режим ограничений введен для проезда по Военно-Грузинской дороге. Причиной запретов стала непогода на территории Грузии и угроза схода лавин на дороге в сторону Южной Осетии, сообщили 15 февраля в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19:45 14 февраля 2021 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.

Транскам закрыт для передвижения всех видов транспортных средств с 24:00 14 февраля из-за угрозы схода снежных лавин и невозможности обеспечения безопасного проезда.

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