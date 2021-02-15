Ижевск, , 09:08 — REGNUM В Удмуртии действует рекомендательный масочный режим, но только для тех жителей республики, у кого есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на встрече с научным сообществом региона.

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«С сегодняшнего дня у нас действует рекомендательный режим, но те, кто не имеют достаточного уровня титров антител — обязательно использование масок», — цитирует главу республики «Интерфакс-Поволжье». Сам Бречалов подчеркнул, что он имеет антитела, но для того, чтобы показать пример, он надел маску. Также защитные маски раздали и остальным участникам встречи, рекомендуя их надеть.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в ходе прямого эфира в социальных сетях Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. Причем аналогичную практику регион применял и после спада весеннего пика заражений коронавирусом. С 13 июля по 11 сентября режим ношения масок был рекомендательным.

Утром 12 февраля был опубликован указ о режиме повышенной готовности в новой редакции, включающий ряд мероприятий в рамках смягчения действующих антиковидных мер на фоне стабилизации ситуации с заражениями коронавирусом. Вопреки заявлению Бречалова об отмене обязательного масочного режима, соответствующих изменений в новой редакции документа нет.

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