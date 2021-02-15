Москва, , 09:04 — REGNUM Сегодня. 15 февраля, в Москве на улице Арбат и в Таганском парке начинает работу фотовыставка, посвящённая Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО), сообщается на портале мэра столицы.

На фотовыставке «Город неравнодушных» представлено более 30 фотографий, посвященных деятельности НКО, которые помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным детям и т. д.

Выставка продлится до 28 февраля. В 2021 году Москва совместно с НКО подготовила более 300 мероприятий для москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает более 6 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций.

Читайте также: В Москве социально ориентированные НКО получат гранты