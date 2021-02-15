Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM Вакцину «Спутник V», произведенную на территории Казахстана, зарегистрировали власти этой страны. Об этом сообщает 15 февраля межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при казахстанском правительстве.

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Препарат производится на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, говорится в сообщении. В пресс-службе самого фармкомплекса пояснили, что 13 февраля получили заключение о безопасности, качестве и эффективности вакцины, его выдала экспертная организация минздрава.

Затем заявку на регистрацию направили в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава. Он выдал регистрационное удостоверение.

«Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V», — пояснили в межведомственной комиссии.

Около 90 тыс. доз препарата должны поступить во все регионы Казахстана в конце февраля. Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля население Казахстана вакцинируют препаратом «Спутник V», произведённым в России.