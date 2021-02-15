Казань, , 09:10 — REGNUM В Казани установка адресной атрибутики регламентируется правилами городского благоустройства и выполняется за счет средств собственников зданий, а в новых жилых комплексах — застройщиком. В столице Татарии в 2020 году новые указатели с адресами установили на 420 зданиях, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего адресная атрибутика, соответствующая действующему положению об оформлении и установке указателей, с наименованиями улиц и номеров домов установлена на 4 178 многоквартирных домах из 5 798. Все дома в Казани запланировали оборудовать актуальной атрибутикой до конца первого квартала 2022 года.

Всего предусмотрено три категории адресных указателей. Так, для исторической части города аншлаги с адресами выполняют на татарском и русском языках в ретро-стиле, для улиц с повышенными требованиями к эстетике городской среды — на татарском, русском и английском языках, на всех остальных улицах — на двух государственных языках. Собственники зданий для первых двух категорий согласовывают паспорт объекта в комитете ЖКХ городского Исполкома. За прошедший год согласовали 138 таких паспортов, а с 2014 года — 786 паспортов.

В отношении тех, кто отказывается приводить адресную атрибутику в соответствие с требованиями, предусмотрена административная ответственность. Только за последние два года комиссия вынесла в отношении организаций, управляющих многоквартирными домами, и собственников зданий 41 штраф на общую сумму 4,7 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии проходит с начала февраля до 1 сентября конкурс по выявлению ошибок в табличках и вывесках на татарском языке. К участие приглашаются все желающие, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Главной целью конкурса является сохранение и популяризация татарского языка, привлечение жителей к проблеме ошибок в названиях,

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