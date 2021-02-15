Элиста, , 08:58 — REGNUM Режим ограничений, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, продлен властями Республики Калмыкия до 14 марта. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба главы региона.

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"Указом главы Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 14 марта текущего года включительно», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на территории региона продолжается действие рекомендаций по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет, и уточняется, что данное решение принято по итогам совещания оперативного штаба по противодействию распространению SARS-CoV-2.

Отметим, на сегодняшний день на территории Калмыкии выявлено в общей сложности за все время пандемии 18 407 носителей коронавируса при 279 скончавшихся от нового заболевания.