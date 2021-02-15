Черкесск, , 08:51 — REGNUM Ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа вновь вошел в число аутсайдеров по уровню жизни. В самом низу списка российских регионов по уровню социально-экономического развития, отставания по доходам населения и высокому уровню безработицы, составленного РИА Новости по итогам 2020 года, оказались Карачаево-Черкесия (84-е место), Ингушетия (78-е место), Кабардино-Балкария (77-е место) и Чечня (74-е место).

За год удалось вырваться из последней десятки лишь Северной Осетии, которая поднялась на шесть позиций и заняла 70-е место. Дагестан поднялся сразу на восемь позиций, переместившись с 64-го на 56-е место.

В наиболее благополучной ситуации в СКФО по уровню жизни, определенному на основании 70 показателей, оказался, как обычно это было по данным за последние годы, Ставропольский край, занявший 23-ю строчку в рейтинге.

Составители рейтинга основывались на таких характеристиках, взятых из данных министерств и Росстата, как уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, демографические показатели, экология, уровень здоровья населения, показатели в сфере образования и других.

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