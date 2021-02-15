Верхнеуральск, Челябинская область, , 08:51 — REGNUM В Верхнеуральске Челябинской области закончили проверять больницу, ряд врачей которой заявили о своём увольнении. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В ходе проверки явных нарушений не было выявлено. При этом у комиссии возникли небольшие замечания по внутренней работе медучреждения. Их намерены устранить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля о своём увольнении заявили трое хирургов. У них возник конфликт с главным врачом. На время проверки руководитель была отстранена от работы.

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