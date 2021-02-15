Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 772 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 202 573.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 2642.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 23 542 человека лечатся от нового заболевания, 5339 из которых — в стационарах и еще 18 203 получают лечение амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 837 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.