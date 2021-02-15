Саранск, , 08:40 — REGNUM В ряде районов Мордовии из-за морозов отменены занятия в школах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Так, освобождены от посещения школ учащиеся 1−4-х классов в Большеигнатовском, Дубенском, Ичалковском, Кочкуровском, Темниковском, Ромодановском муниципальных районах, в также в отдельных учреждениях Зубово-Полянского района.

В Теньгушевском районе отменены занятия для школьников 1−9-х классов.

По данным Гидрометцентра России, сейчас в Мордовии от — 19 °C до — 25 °C в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлая неделя в республике также началась с отмены занятий в районных школах Мордовии.

Читайте также: В Мордовии из-за морозов отменили занятия в школах