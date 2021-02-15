Орск, Оренбургская область, , 08:37 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области жители многоквартирного дома получили от энергетиков новые квитанции, согласно которым должны доплатить ресурсоснабжающей компании 40 тыс. рублей за общедомовые нужды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского филиала ПАО «Т Плюс»

В компании отметили, что житель дома более трех лет не передавал показания индивидуального счётчика электроэнергии. Расчёт за потреблённый ресурс орчанину производили по среднему расходу. В результате собственник долгое время переплачивал за электричество, а остальные жильцы дома недоплачивали за ОДН. По закону объём потребления ресурса на общедомовые нужды определяется как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой всех индивидуальных счетчиков.

Осенью 2020 года мужчина обратился в «ЭнергосбыТ Плюс» за перерасчётом. После фиксации фактических показаний индивидуального прибора учета был сделан перерасчет. Горожанину вернули деньги за более чем 14 000 кВт⋅ч.

Перерасчет отразился на текущих начислениях за ОДН. Энергетики подчеркнули, что от своевременной и регулярной передачи показаний индивидуальных счётчиков, которая является обязанностью собственников, зависит корректность как индивидуальных расчётов, так и начисления за ОДН для всего дома.

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