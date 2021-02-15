Чита, , 08:36 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 150 новых носителей коронавируса, решено снять некоторые ограничения. Подробности сегодня, 15 февраля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

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По её словам, послабления коснутся работы общественного питания, массовых мероприятий и самоизоляции граждан старше 65 лет.

«Еще рано говорить о снятии масочного режима. Есть хорошая тенденция к снижению, но уровень заболеваемости еще достаточно высокий. Некоторые регионы России уже перешли к тому, что ношение маски там носит рекомендательный, а не обязательный характер. Нам пока еще об этом рано говорить», — пояснила Светлана Лапа.

Она также отметила, что за первую половину февраля (по сравнению с первой половиной января) заболеваемость в Забайкалье стала ниже на 20%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 15 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 37 200 человек, причём 469 из них обнаружили за выходные дни (13−14 февраля 2021 года).

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