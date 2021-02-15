Красноярск, , 08:33 — REGNUM За присвоение Красноярску звания «Город трудовой доблести» проголосовали более 25 тысяч горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в краевом правительстве, ссылаясь на информацию городской администрации.

Большая часть горожан использовала для голосования интернет-сайт «КрасноярскДоблесть.РФ». Также пункты для голосования развёрнуты в торговых центрах. Волонтёры собирают подписи каждый день.

На предприятиях города планируют провести собрания трудовых коллективов в поддержку решения о присвоении Красноярску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Красноярске было развёрнуто масштабное производство военной продукции. В 1941 году Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий, 30 тысяч рабочих. Красноярский край в годы войны занимал шестое место в СССР по выпуску промышленной продукции.

Обращения о необходимости присвоения Красноярску почётного звания главе города Сергею Ерёмину и в горсовет направили активисты местной ветеранской организации. Депутаты поддержали инициативу и вышли с этим предложением на уровень правительства и Заксобрания края. Краевые власти обратятся с соответствующим ходатайством к президенту РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Читы (Забайкальский край) обсуждают возможность присвоения столице региона звания «Города трудовой доблести».

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