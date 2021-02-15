Екатеринбург, , 08:35 — REGNUM Слова нового мэра Екатеринбурга Алексея Орлова о том, что Краснознамённую группу с орденом Ленина могут не вернуть на историческое место, являются «ошибкой». Об этом заявил журналистам член архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, заведующий кафедрой градостроительства УралГАХУ Сергей Санок.

Ранее мэр предложил «ещё раз посмотреть», стоит ли возвращать незаконно снесённый символ Победы в центр города, или «есть другие варианты».

«Это ошибка мэра, причем очень большая», — считает Санок.

По мнению эксперта, заявления Орлова не приведут к уличным беспорядкам наподобие протестов против храма святой Екатерины, передаёт ИА «Красная Весна». Тем не менее, такими высказываниями мэр «противопоставит себя части населения», полагает Санок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Семён Исаакович Спектор выпустил открытое обращение к новому мэру с требованием вернуть народный памятник. Ранее городские власти обещали восстановить Краснознамённую группу в первозданном виде на историческом месте.

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