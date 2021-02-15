Москва, , 08:18 — REGNUM В мире создана первая тест-система для выявления «британского» штамма COVID-19. Её разработали и зарегистрировали специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщается 15 февраля на сайте ведомства.

«Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в Российской Федерации […], обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтверждённой мутацией», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В федеральной службе пояснили, что новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. по словам специалистов, это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

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«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре учёные сообщили об обнаруженной в Великобритании новой разновидности коронавируса. Как заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, «британский» штамм распространяется быстрее, однако при этом не представляется более опасной. На сегодняшний день такой штамм выявлен уже в десятках стран Европы, в том числе и в России.

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