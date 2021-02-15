Канберра, , 08:19 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer доставлена в Австралию. Об этом 15 февраля сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, его заявление обнародовано на сайте австралийского правительства.

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«Свыше 142 тыс. доз вакцины Pfizer — BioNTech от COVID-19 прибыли в аэропорт Сиднея что стало важной вехой в ответных мерах Австралии на пандемию», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это первая партия препарата Pfizer из 20 млн доз, которая получена в рамках стратегии вакцинации и лечения COVID-19 в Австралии.

Кроме того, премьер-министр страны Скотт отметил, что вакцинация населения страны начнется с 22 февраля и в первую очередь затронет наиболее уязвимые слои жителей Австралии.

Отметим, на сегодняшний день в Австралии выявлено в общей сложности свыше 28,9 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии.