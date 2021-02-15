Москва, , 08:14 — REGNUM Программа «Московская инновационная экосистема» по апробации инновационных решений получила приз международного конкурса Quality Innovation Award в категории «Инновации в государственном секторе», сообщается на портале мэра столицы.

В помощью программу разработчики тестируют различные инновационные технологии на городских и коммерческих объектах. Среди проектов — беспилотное такси, экзоскелет кисти, VR-технологии в образовании и т. д.

За время действия программы «Московская инновационная экосистема» испытано более 50 проектов решений. В настоящее время в программе участвуют более 100 государственных и коммерческих площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве появится современная бизнес-площадка, на которой разместятся малые компании, работающие в сфере электроники, информационных инновационных технологий.

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