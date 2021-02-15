Ижевск, , 08:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 февраля выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 101 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — восемь детей в возрасте до 14 лет и 20 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 97 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 710 человек. 357 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне скончались четыре пациента с коронавирусом.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3034 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Удмуртии 12 февраля опубликовали указ «О введении режима повышенной готовности» с изменениями, которые ранее анонсировал глава республики Александр Бречалов. Вопреки его заявлению об отмене обязательного масочного режима, который теперь должен был стать рекомендательным, соответствующих изменений в новой редакции документа нет.

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