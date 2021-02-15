Кемерово, , 07:54 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 15 февраля, за прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 79 случаев, 13 февраля — 81 случай заражения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 17, Мыски — 16, Междуреченск — 15, Кемерово — 12, Белово — шесть, Таштагольский МР — три, Калтан — два, Осинники — два, Анжеро-Судженск — один, Тайга — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 121 пациент выздоровел, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 30 818 случаев заражения коронавирусом, 29 635 человек выздоровели, 547 пациентов скончались.