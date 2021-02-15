Чита, , 07:33 — REGNUM В Чите начались мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, сегодня, 15 февраля, у памятника воинам-интернационалистам Забайкалья в парке краевого Дома офицеров (ул. Ленина, 88) начался торжественный митинг.

Аналогичное мероприятие пройдет и в посёлке Текстильщиков у памятника землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах (пересечение ул. Жукова, Весенняя и Брызгалова).

Как уже сообщало ИА REGNUM, свыше четырёх тысяч забайкальцев участвовали в боевых действиях и локальных войнах, в том числе 818 человек — в Афганистане, более 50 человек погибли.