Ангарск, Иркутская область, , 07:29 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, решили возобновить в полном объеме оказание плановой медицинской помощи в Ангарском перинатальном центре. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это произошло сегодня, 15 февраля.

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В октябре 2020 года? в связи с острой необходимостью увеличения коечного фонда, в центре развернули койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. На базе медучреждения работали родильный зал и операционный блок для экстренной помощи, рожениц без патологий направляли для родоразрешения в Усолье-Сибирское и Иркутск.

Накануне специалисты провели комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий и многократную дезинфекцию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1792 человек, причём 22 из них погибли только за выходные дни (13−14 февраля 2021 года). По состоянию на 15 февраля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 52 775 человек (+ 744 за выходные дни). Госпитализированы 1874 пациента (+20 за выходные дни).

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