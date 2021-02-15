Усть-Коксинский район, Алтай, , 07:25 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 15 939. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая.

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Диагноз подтвердился у трёх жителей Усть-Коксинского района и у одного человека из Майминского района. В числе новых носителей один ребёнок. Во всех случаев у пациентов появились признаки заболевания.

«За прошедшие сутки выздоровел 21 пациент. По данным на 15 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 384 человека», — добавили в оперштабе.