Москва, , 07:21 — REGNUM Аномально высоких температур в марте на территории европейской части России ожидать не стоит. Такой прогноз сообщил 15 февраля журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, март может быть тёплым в случае, если будут поступать тёплые воздушные массы, однако аномально высоких температур в этом месяце наблюдаться не будет. Как пояснил Вильфанд, в случае, если снега выпадает мало, солнце быстро растапливает его, и начинает прогреваться сначала поверхность земли, а затем и воздух. Но сейчас, когда снега выпало значительно больше нормы, создалась совершенно иная ситуация. Температура воздуха в марте ожидается в пределах климатической нормы.

Прихода ранней весны в европейскую часть России, как отметил Вильфанд, ожидать не стоит. Предпосылок для экстремально тёплого марта в настоящее время не наблюдается. Детальный прогноз специалист пообещал предоставить в конце февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о резком похолодании до аномальных значений в европейской части России.

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