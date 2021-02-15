Пермь, , 07:20 — REGNUM В Перми 14 февраля из-за ненастья пришлось приостановить работу аэропорта. Из-за сильного снегопада и переохлаждённых осадков утром аэродром перестал принимать самолеты, сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино».

Наземные службы перешли на усиленный режим работы. Непрекращающиеся осадки не позволили аэродромной службе за короткое время увеличить коэффициент сцепления для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. На запасной аэродром в Екатеринбург были перенаправлены два лайнера — из Сочи и Москвы («Внуково»). Самолет из Санкт-Петербурга ушёл на запасной аэродром в Нижнекамск. Вовремя вылететь из Перми не смогли самолеты в Санкт-Петербург и Москву.

Работа аэропорта была парализована пять часов — с 04:50 до 09:50 по местному времени (02:50 — 07:50 мск).

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