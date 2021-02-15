Абакан, , 07:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 30 человек, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 21 006 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 19 616 человек (+12 за сутки).

В стационарах находятся 248 человек, из них 46 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены семь пациентов.

Напомним, 14 февраля в Хакасии было выявлено 25 носителей коронавируса, выздоровели 25 человек.

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