Новосибирск, , 07:11 — REGNUM Периодичность курсирования скорого поезда Омск — Новосибирск будет увеличена. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

«С 19 февраля он станет перевозить пассажиров между двумя крупнейшими городами региона — Новосибирском и Омском — ежедневно вместо двух раз в неделю. Время прибытия и отправления поезда не изменяется», — уточнили в ЗСЖД.

Отмечается, что изменения связаны с ростом спроса на перевозки между регионами.

Поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов, предусмотрено специальное купе для маломобильных пассажиров.