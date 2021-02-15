Казань, , 08:19 — REGNUM В Татарии регистрируется снижение темпа прироста новых случаев заболевания коронавирусом до 0,4%. В республике продолжается вакцинация против SARS-CoV-2. В настоящее время развернуто 103 пункта вакцинации, но в планах довести их число до 250. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов.

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"Думаю, мы доведем их количество (пункты вакцинации) до 250. Главное, чтобы вовремя поступали вакцины», — уточнил руководитель республики. По состоянию на 13 февраля уже вакцинировались более 40,8 тыс. человек. Свыше 6 тыс. жителей — оформлены в листы ожидания, добавил Минниханов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии на протяжении нескольких недель готовились к открытию пункта вакцинации от коронавируса в одном из торговых центров Казани. В других городах республики также возможно открытие подобных пунктов вакцинации, но процесс их создания достаточно сложный.

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