Казань, , 08:18 — REGNUM В Татарии насчитывается 3672 кладбища, из них оформлено 3336, без оформления — 336. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Из общего числа кладбищ ведутся работы по оформлению 4230 участков. В настоящее время оформлено 91% участков, или 3867, еще 9% (363 участка) — не оформлено. По итогам 2020 года в земли промышленности перевели 1192 участка, так как кладбища, расположенные за пределами населенных пунктов, должны располагаться на землях промышленности и особо охраняемых территорий. Так, полностью завершили оформление четыре района республики — Буинский, Сармановский, Пестречинский и Черемшанский. Более 95% участков оформили в 14 районах.

По 114 участкам необходимо завершить проведение кадастровых работ. Существенное количество кладбищ расположено на землях единых землепользований, границы и площадь которых не уточняются. Еще одной проблемой является размещение кладбищ на частных землях, так как такие участки не подлежат приватизации. На начало 2020 года было 117 кладбищ, расположенных на частных землях. В настоящее время их осталось 89, отметил министр. Такая ситуация сложилась из-за приватизации земель вместе с расположенными на них местами захоронений и в связи с расширением существующих кладбищ.

В 23 районах Татарии установлено 61 кладбище, границы которых пересекаются с лесным фондом. Работы по данному направлению ведутся, добавил глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Казани открыли новый похоронный комплекс «Курган» на 147 тыс. мест. Здесь предусмотрели отдельные участки для захоронений участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. На территории комплекса запретили установку оград. Рядом создана парковка на 500 машин, планируется возведение мечети и часовни, земельные участки под их строительство уже выделены.

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