Лима, , 06:35 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 вне очереди стала причиной для ухода в отставку главы МИД Перу Элизабет Астет Родригес. Об этом 15 февраля сообщил президент Перу Франсиско Сагасти в своем Twitter.

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Президент Перу уточнил, что глава МИД подала ему заявление об отставке, а он, в свою очередь, его принял.

Глава государства пояснил, что причиной отставки стала информация о вакцинации Элизабет Астет от COVID-19 без очереди. Министр получила дозу вакцины, предназначенную для исследовательской группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вакцинации от COVID-19 президента Перу Сагасти. Процедура вакцинации демонстрировалась в прямом эфире государственного телеканала TV Peru. Власти Перу проводят вакцинацию с использованием китайского препарата Sinopharm. Первая партия китайской вакцины в количестве 300 тыс. доз прибыла в страну 7 февраля.

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