Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Власти Сахалина ведут переговоры о том, чтобы область первой в РФ получила новую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Новый препарат готовит к выпуску Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Прививаться «Спутником Лайт», в отличии от «Спутника V», необходимо только один раз. Предполагается, что первыми новую вакцину получат медики, педагоги и соцработники.

«Есть категории пациентов, у которых возникают сложности в связи с двухэтапным вакцинированием. Таким пациентам тоже будут предлагать однократную прививку», — пояснил министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

На Сахалине «Спутником V» привились уже более 20 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили более пяти тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире тест-система, позволяющая выявить британский штамм COVID-19 разработана и зарегистрирована центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.